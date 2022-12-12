Наближається військова перемога Збройних сил України, і її треба закріпити двома великими системними рішеннями, щоб перемога була повною й остаточною, пише в себе на сторінці у Фейсбуці публіцист, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар.

«Довгострокова безпека України, убезпечення від наступної агресії з боку російської імперії. Модернізація України, відновлення та економічний стрибок на базі верховенства права та економічної свободи. Після військової перемоги важливо не дати імперії перепочинку для наступної атаки, а дотиснути її до кардинальних політичних змін. Російські „ліберали“ заважатимуть це робити: вони претендуватимуть на трон путіна, на відновлення відносин із Заходом, на зняття санкцій, на повернення до „бізнесу як завжди“, на повернення до клубу провідних держав тощо. І тоді врешті реваншисти візьмуть гору в росії, й наступна війна неминуча. Ось чому треба правильно ставитися до російських „лібералів“: хай розхитують режим путіна, як уміють (а вміють вони погано, але краще так, ніж ніяк), але не підпускати їх до трону. Брати участь в обговоренні майбутнього росії вони, безперечно, мають право, але аж ніяк не в режимі монопольного доступу (як це було на форумі у Вільнюсі)».

За столом, пише Пекар, мають бути також представники інших сил, серед яких, безперечно, національно-визвольні рухи пригноблених народів та регіоналістські рухи колонізованих територій. Імперці, хоч і в ліберальних білих пальто, все одно імперці.

«Визначатиме коло тих, хто сидітиме за столом, безперечно, Захід. А він дивитиметься на українське політичне керівництво, бо Україна має акцептувати формат власної безпеки -- інакше війна не завершиться. А українське політичне керівництво дивитиметься на українське суспільство, бо саме воно остаточно акцептує формат української перемоги та післявоєнного устрою навколоукраїнської частини світу. Ось чому важливо адекватно оцінювати майбутню росію й не впадати у крайнощі: рів з крокодилами і забути про них назавжди (нагадаю, ракети прекрасно перелітають через рів з крокодилами), путін помер, ура, перемога, можна займатися власними справами. Смерть путіна — це початок, а не завершення політичних змін в росії, які мають унеможливити наступну війну».

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