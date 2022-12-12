Протягом поточної доби ворог продовжував зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках, на інших напрямках противник намагався стримувати дії підрозділів Сил оборони України.

За інформацією Генштабу ЗСУ, загарбники завдали 6 ракетних ударів, 4 з яких — по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області. Тривають й обстріли прикордонних з рф територій — ворог бив з мінометів та артилерії по Сумщині та Харківщині. Обстрілів з реактивних систем залпового вогню зазнала Херсонщина, у тому числі й обласний центр. Є загиблі серед мирного населення, постраждала цивільна інфраструктура.

Загарбники продовжують грабувати тимчасово захоплені території. Так, з населеного пункту Рубанівка, що на Херсонщині, було вивезено устаткування місцевих сільськогосподарських підприємств.



«Противник продовжує зазнавати втрат. У місцевій лікарні Кремінної Луганської області знаходиться понад 100 військовослужбовців противника з пораненнями різного ступеня важкості. З метою поповнення втрат в живій силі та доукомплектування підрозділів 1 армійського корпусу за мобілізацією призивають жінок. 28 жінок вже призвано та направлено на підготовку Калінінським районним військовим комісаріатом міста Донецьк», — йдеться у повідомленні.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, ракетники та артилеристи уразили 2 пункти управління та 4 райони зосередження особового складу окупантів.

Нагадаємо, що під час удару рашистів по Херсону 12 грудня загинула жінка, четверо цивільних отримали травми різного ступеня. А у Гірнику, що на Донеччині, 10 людей були поранені, двоє загиблі.

Фото Генштабу ЗСУ

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