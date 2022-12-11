Триває 291 доба російського широкомасштабного вторгнення і окупанти не припиняють завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та помешканнях цивільного населення на території України в порушення норм Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни.

Протягом доби по території України було завдано 5 авіаційних ударів та більше ніж 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Найбільш інтенсивні бойові зіткнення з противником, як і раніше, тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках, де агресор продовжує здійснювати спроби прориву оборони наших військ. Вогневого впливу з танків та артилерії зазнали райони двадцяти шести населених пунктів, передовсім Соледар, Бахмут, Авдіївка, Опитне, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області. Також окупанти завдали авіаудару поблизу Кліщіївки.

На Запорізькому напрямку від ворожого вогню постраждали Времівка Донецької області та низка мирних сіл і міст на Запоріжжі. Не припиняють окупанти гатити і по звільненій правобережній території Херсонської області — обстріли було зафіксовано в районі самого Херсона, а також сусідніх Гаврилівки, Дудчан, Зміївки, Берислава.

Тим часом російське окупаційне керівництво продовжує примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території України. Зазначені заходи тривають у Мелітопольському районі Запорізької області. До всього з обігу торговельних мереж поступово вилучаються українські гривні, примушуючи населення переходити на російські рублі.

Аби пришвидшити процес, окупанти намагаються підкупити грошовою допомогою в рублях осіб пенсійного віку (їм обіцяно «допомогу» в розмірі 10 тисяч рублів) та збільшенням зарплат лояльним місцевим жителям, які згодилися працювати в установах так званої окупаційної влади.

Але Сили оборони не відступають — українська авіація протягом поточної доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили 7 пунктів управління, 10 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів противника.

Нагадаємо, експерт пояснив, чому ворог не зможе запускати по мирних містах по сто ракет за раз, а військовий аналітик висловив упевненість в тому, що виснаження путінрим своєї армії загрожує не просто втратою обороноздатності росії, а й може спровокувати громадянську війну та розпад російської федерації.

Фото Генштабу ЗСУ

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