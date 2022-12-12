«Я не граю з такими речами»: Зеленський розповів, коли закінчиться війна

Президент Володимир Зеленський вважає, що війна з рф закінчиться тоді, коли Україна деокупує всю свою землю та відновить територіальну цілісність, при цьому він не готовий сказати, коли саме це станеться. Таку заяву очільник держави зробив на програмі «Мій наступний гість не потребує представлення» на Netflix.

Втім, він все ж зазначив, що кінець війні настане тоді, коли «ми відвоюємо свою землю і будемо на своїх кордонах».

«Війна — це не заморожування конфлікту. Це не значить, що завтра не літають дрони, а десь там на фронті люди вбивають, але це далеко і до нас не відноситься. Ні, це нечесно. Тому що все це — наші громадяни, які воюють», — підкреслив Зеленський.

«Я відповідальна людина, я розумію, що це значить для людей — почути, коли закінчиться війна. Тому що це головне питання… Я не граю з такими речами», — додав він.

Щодо ізоляції рф. росія стала символом порожнечі, її керівництву ніхто не тисне руку, її представників немає на змаганнях, немає на чемпіонатах світу, немає в культурному просторі, немає на оскароносних майданчиках та інших. Це і є ізоляція. А вихід із неї є лише один — повага до міжнародного права.

«Визнати суверенітет, територіальну цілісність… Питання не тільки в Україні. Питання в усіх державах. Грузія, Молдова… Там вони теж, як кажуть, наслідили», — пояснив президент України.

Про країну-агресорку. На думку Зеленського, кремлівська пропаганда промила мізки російському суспільству і зуміла переконати його в тому, що «не було ніколи ніякої України».

«На жаль, скажу чесно: вони перемогли своє суспільство. Перемогли їхній розум. Щоб спрацювало це вторгнення (в Україну. — Авт.), потрібно було повністю занурити їх у цю інформаційну бульбашку: що українців немає, що це десь там якась околиця, що у них немає мови, спадщини, історії, що все це вони у нас відірвали з розпадом Радянського Союзу, що вони тимчасово відірвалися», — сказав президент про російську пропаганду.

Про смерть путіна. У цьому випадку, вважає Зеленський, агресія може припинитись, тому що в авторитарному режимі багато залежить від однієї людини.

«Тому коли така людина йде, інституції зупиняються. Такий час був у СРСР. Зупинилося все. Їм буде складно. Вони займатимуться внутрішньою політикою, а не зовнішньою», — спрогнозував глава держави.

Втім, за його переконанням, російський «цар» боїться ядерного удару — і смерті.

«Я бачив його, і я бачив його бажання жити, він дуже любить це життя. Він навіть сидить за довгим столом, боїться захворіти на ковід чи ще на щось… Це говорить про те, що він боїться смерті і любить життя. Тож, я не впевнений, що він готовий застосувати ядерну зброю. Тому що він розуміє, що якщо він застосує, то наступні кроки можуть бути від будь-якої держави саме до нього. Саме особисто до нього», — впевнений Зеленський.

Про дітей. Президент зізнався, що його дев"ятирічний син знає найменування всієї зброї, причому ця інформація не була отримана від батька. Просто діти опинилися «в глибині цієї війни».

«З одного боку можна сказати, що Путін вкрав дитинство у наших дітей. А з іншого — що кожен із нас щось повинен віддати державі для її захисту… Наші діти віддали своє дитинство», — констатував політик.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська розповіла, чим займався її 9-річний син Кирило на канікулах.



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