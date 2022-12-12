Засідання Ставки, електрика в Одесі та нові санкції проти церковників УПЦ: головне із звернення Зеленського

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки головнокомандувача. Про результати він розповів у відеозверненні до українців.

У ході засідання обговорювалися ситуація на фронті, плани щодо відновлення енергетичної системи країни та отримані розвідувальні дані про плани та розрахунки окупантів.

«Провів засідання Ставки. Серед основних тем: ситуація на передовій, відновлення енергетики, розвіддані про плани та розрахунки окупантів, внутрішні виклики. Все докладно опрацьовуємо», — сказав президент України.

За його словами, на Одещині зберігається найважча ситуація з енергопостачанням, також складною вона є у Києві та області, на Львівщині, Вінниччині, Тернопільщині, Буковині, Закарпатті, Сумщині та Дніпропетровщині.

Влада активно працює з міжнародними партнерами, щоб полегшити ситуацію та дати людям більше можливостей.

Таке Зеленський повідомив про набуття чинності рішенням Ради національної безпеки і оборони від 11 грудня «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (стосується церковників УПЦ). У списку підсанкційних опинилися:

митрополит Запорізький та Мелітопольський УПЦ МП Андрій Коваленко;

митрополит Луганський та Алчевський УПЦ МП Василь Поворознюк;

настоятель Мелітопольського Свято-Савінського чоловічого монастиря УПЦ МП Олександр Прокопенко;

настоятель Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ МП у Херсоні Олександр Федоров;

митрополит Бориспільський та Броварський Антоній УПЦ МП, керуючий справами УПЦ МП, член Міжсоборної присутності Російської православної церкви Іван Паканич;

митрополит Чернівецький та Буковинський Мелетій УПЦ МП, голова відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП Валентин Єгоренко;

архієпископ Костянтинівський Паїсій, вікарій Горлівської єпархії УПЦ МП Віктор Шинкарьов.

Крім того, вже вночі Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джозефом Байденом, обговоривши з ним подальші постачання озброєння та допомогу з відновленням енергетичної системи, що постраждала від російських повітряних атак.

«Цінуємо… допомогу, яку надає США на відновлення енергосистеми України. Сподіваюся на подальше поглиблення співпраці у цій сфері. Вказав на важливість формування ефективної протиповітряної оборони для України», — заявив президент, подякувавши Байдену за підтвердження готовності «підтримувати Україну стільки, скільки необхідно».

Нагадаємо, після численних ударів армії країни-агресора по критичній українській інфраструктурі в Пентагоні дали «мовчазну згоду» на далекобійні удари України по цілях на території самої росії. Йдеться про військові об'єкти, задіяні у завданні ударів по території нашої країни.

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