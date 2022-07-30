Сказав, що у нього канікули, і що його не чіпати: Зеленська розповіла, чим займається син президента

Олена Зеленська, яку разом із чоловіком, президентом України Володимиром Зеленським для американського журналу Vogue знімала Енні Лейбовіц, розповіла, чим зараз займаються їхні діти.

У їхнього сина Кирила, якому 9 років, зараз канікули, а дочка готується до вступу до вишу. Про це перша леді України розповіла в інтерв'ю «ТСН» .

«Школяр сказав, що у нього канікули і його не чіпати. Усі підходи до нього „давай почитаємо“, „давай згадаємо англійську мову“, наразі він відхиляє одразу», — розповіла Олена.

А 18-річна Олександра днями склала загальний іспит, до якого входило три предмети: математика, українська мова та література, а також історія. «Всі переживали. Вона готувалася, я думаю, що все добре. Вона задоволена», — зазначила Зеленська.

Дружина президента вкотре підтвердила, що дочка вступатиме до українського вишу, проте зі спеціальністю вона остаточно ще не визначилася.

«Наразі є можливість у дітей обрати кілька вишів для того, щоб подати документи. Вона собі обрала перелік освітніх закладів. Ще треба написати есе про себе, мотиваційний лист», — додала Олена.

Відповідаючи на запитання про те, чи не зверталася дочка до неї за допомогою у навчанні, вона сказала: «Ні, на щастя. Додаткові завдання — це було б важко для мене».

Нагадаємо, що фотосесія Зеленських викликала неоднозначну реакцію українців. На адресу дружини президента звучала критика, на що Олена відповіла, що матеріал для престижного видання є «величезною нагодою говорити про Україну».

Фото Олени Зеленської із соцмереж

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