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Світ

Горить не лише москва: у росії спалахнув великий завод у Барнаулі

9:03 9 грудня 2022
Горить не лише москва: у росії спалахнув великий завод у Барнаулі

Ще перед початком масштабної пожежі в Підмосков'ї подібне НП сталося і на шкідливому алтайському виробництві — там ліквідують масштабне загоряння на території шинного Барнаульського заводу.

Як повідомляє прес-служба МНС Алтайським краєм, площа займання становить близько тисячі квадратних метрів.

Станом на 8:00 за місцевим часом у гасінні вогню було задіяно 110 осіб та 33 одиниці техніки. На місце події прибув пожежний потяг.

Проте офіційно про постраждалих під час пожежі не повідомляється.

Нагадаємо, загоряння почастішали і на військових аеродромах Росії — спочатку відбулися вибухи в Саратовській та Рязанській областях Росії, а потім «бавовна» дісталася і до курського аеродрому.

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