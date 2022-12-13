Ми і без світла знаємо, куди стріляти: Зеленський про марні надії рф на блекаут в Україні

Держава-терорист росія не відмовилася від своїх злочинних задумів завдати нашій країні максимальних збитків, у тому числі й влаштувавши тотальний блекаут. Але українські воїни чудово знають, у якому напрямку слід завдавати ударів по ворогові та готові стріляти навіть у повній темряві.

Про це заявив у відеозверненні за підсумками 292-го дня війни президент Володимир Зеленський.

«Ми повинні усвідомлювати, що росія не відмовилася від цієї своєї тактики терору. Відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог готується до них і може вдарити у будь-який час. Хоча очевидно, що і без світла ми добре знаємо, куди стріляти і що звільняти, росія все одно сподівається на блекаути. Це остання надія терористів», — сказав очільник держави.

Також президент звернувся до співгромадян із закликом сприймати серйозно усі попередження від українського військового командування, від Повітряних сил та сигнали повітряної тривоги.

«На всіх рівнях ми маємо бути готовими до будь-яких ворожих намірів. І зробимо все, щоб пройти цю зиму» , — запевнив президент України.

Після нещодавніх масованих ударів рашистів на Одещині зберігається найважча ситуація з енергопостачанням, також складною вона є у Києві та області, на Львівщині, Вінниччині, Тернопільщині, Буковині, Закарпатті, Сумщині та Дніпропетровщині.

Фото Офісу президента

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