Сорок злотих на добу: українці у Польщі знайшли спосіб «заробити» на співвітчизниках

У Польщі, де з липня змінилися правила перебування українських біженців, констатують, що за виплатою 40 злотих на добу за прихисток українців у цій країні все частіше звертаються самі українці, які готові надати житло співвітчизникам, зокрема, і родичам. Це відбувається тому, що програма доступна як громадянам Польщі, так і України, причому ступінь спорідненості в разі останніх не має значення. Наприклад, українець, який проживає в Польщі та надав прихисток дружині та дітям, які приїхали до нього після початку війни в України, має право подати заяву на отримання компенсації у розмірі 40+ за проживання кожного члена родини протягом 3-х місяців.

Як повідомляє польський ресурс yavp. pl, у місті Кельце кожна четверта заява на виплату компенсацій подана українцями, проте більшість з них стосуються продовження виплат для тих, хто на це право: вагітні жінки, жінки з немовлятами, одинокий батько, мати чи опікун щонайменше 3-х дітей, люди похилого віку чи люди з інвалідністю.

І хоча в цілому кількість заяв на отримання виплат 40+ за прихисток біженців з України по країні зменшилася приблизно в 4 рази порівняно з піковим періодом навесні, однак запит на цей вид допомоги не припиняється. Наприклад, у популярному серед українців Гданську в листопаді було отримано 721 заяву на виплату за прихисток 1438 біженців, а в місті Плоцьк — 90 заяв на виплату за прихисток 198 біженців (у травні влада у цих містах отримала 2540 і 246 заяв відповідно).

Поменшало і кількість осіб, яким надають прихисток під одним дахом. Якщо раніше заявники вказували, що прийняли до себе по 5−6 біженців, то зараз найчастіше — по 1−2 особи.

Довідково: за даними польської влади, з початку війни через польські пункти пропуску з Україною пройшли майже 8,2 мільйона осіб, тоді як з Польщі в Україну виїхало 6,36 млн осіб.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з березня 2023 року українські біженці у Польщі самі мають оплачувати своє проживання.

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