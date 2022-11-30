З березня 2023 року українські біженці у Польщі мають оплачувати своє проживання: названі суми

У Польщі, де вже прийняли багатьох українців та не виключають нової хвилі біженців взимку, подання заявки на номер PESEL громадянами нашої країни, які приїхали до РП після 24 лютого, буде обов’язковим. Біженцям, які отримають номер PESEL і покинуть Польщу, цей номер буде заморожено.

Як передає «Польське радіо», про це повідомив прем’єр-міністр Матеуш Моравєцький, розповідаючи про поправки до чинного законодавства.

«Ми готуємося до можливої наступної хвилі біженців. Бо вже сьогодні в Україні кільканадцять мільйонів людей не мають доступу до електроенергії, води, елементарних побутових умов, санітарних. Тож ми готуємося до такої хвилі біженців, і хочемо, аби система була відповідно приготована, щоби польські платники податків якнайменше мали платити за цю можливу чергову хвилю біженців», — говорить Моравєцький.

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Поправки передбачають, що з 1 березня 2023 року буде введена оплата для тих біженців, які перебувають у колективних закладах розміщення (готелі, гуртожитки тощо) більше 120 днів: спочатку вони повинні покривати 50 відсотків вартості проживання та харчування (не більше 40 злотих — близько 9 доларів на день), через кілька місяців — вже 75 відсотків (не більше 60 злотих). Це не поширюватиметься, зокрема, на людей з інвалідністю, дітей, вагітних жінок, осіб пенсійного віку та осіб, які піклуються про щонайменше трьох дітей.

За даними Прикордонної служби РП, з початку російської агресії до Польщі з України в’їхало майже 8 мільйонів людей, виїхало — 6 мільйонів 200 тисяч.

Нагадаємо, що раніше в Польші готувалися зміни стосовно процедури подовження легального перебування в РП.

Фото ukrainianinpoland. pl

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