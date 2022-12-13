Використовують навіть радянські ракети: військові попередили, по яким об'єктам може вдарити ворог

Незважаючи на появу в окупантів проблем із накопиченням ракет для ударів по території України, нового масованого ракетного удару вони можуть завдати будь-коли.

Про це попередив в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Чекати на цей обстріл треба завжди. Ситуація залишається такою, як і була. Авіація противника в даний час розосереджена по різних аеродромах. Я маю на увазі стратегічну авіацію, тактична ж продовжує завдавати ударів на лінії бойового зіткнення і в прифронтових зонах. Тому з приводу (нових — ред.) ударів, якщо вони запланували їх, то безпосередньо їх виконуватимуть. Треба бути готовими до всіх загроз», — розповів Ігнат.

Він наголосив, що росія використовує весь спектр озброєння. І від початку повномасштабного вторгнення застосовує радянські ракети.

«Маємо на увазі такі ракети як Х-22, які випускають бомбардувальники Ту-22М3. Ті ж „Точка-У“, які росія використовує, так само вона застосовує і С-300, які призначені для ураження повітряних цілей, а росіяни їх застосовують як балістичні ракети», — зазначив Ігнат.

За його словами, росіяни частіше використовують радянські ракети, невисокоточкові та недальнобійні.

«Такі ракети росія найчастіше використовує у прифронтових містах, у зонах, де можна завдавати ними ударів. Решту високоточної зброї здебільшого атакує тилові регіони України. Зокрема, центральні та західні, оскільки туди дістати можуть ракети Х-101, «Калібр», Х-555 та «Іскандери», — наголосив Ігнат.

Спікер Повітряних сил ЗСУ не відкидає, що мішенню ворога знову стануть об'єкти енергетики, оскільки росіяни не залишили своїх терористичних намірів.

«Зрозуміло, чекаємо на ракетні удари завжди. Зокрема, по об'єктах критичної інфраструктури. Зима прийшла в Україну, настали морози і очевидно окупант і далі атакуватиме об'єкти енергетики. Оскільки таким чином хоче зламати не українське військо, а народ. Але цього досягти ворогові не вдасться», — підсумував Ігнат.

Нагадаємо, у своєму відеозверненні до українців президент Володимир Зеленський висловив переконання в тому, що навіть при настанні блекауту в наших містах, чого так прагне ворог, ЗСУ добре знають, «куди стріляти і що звільняти».

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