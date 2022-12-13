Оля Полякова залишила грузинські «Танці з зірками»

Українська співачка Оля Полякова, яка разом з Максом Єжовим брала участь у грузинських «Танцях із зірками», залишила проект після сьомого ефіру. Румба стала для пари фатальною. За танець Оля та Макс отримали 21 бал та опинилися на останній сходинці турнірної таблиці.

«Ну що, закінчилася наша абсолютно тріумфальна участь у „Танцях зірками“ в Грузії. Сьогодні нам допомагав співати, танцювати, а також вилетіти мій прекрасний Анрі. Але для нас нічого не закінчується. Для нас усе тільки починається, тому що зовсім скоро ви побачите наш дует, де ми співаємо і де ми живемо. Я дуже хочу, щоб ми, не дивлячись ні на що, продовжували жити. Навіть якщо зараз нам всім дуже важко, навіть якщо відбуваються злети й падіння. Бо це абсолютно не привід втрачати віру в себе і любов один до одного», — сказала Полякова. За її словами, за два місяці участі у проекті Грузія встигла для неї стати справжнім домом.

Вона додала, що під час участі в проекті набрала 2 кілограми.

«Дуже смачно у Грузії, дуже гостинно, дуже прекрасно. Усі допомагають і підтримують. Ми вдячні вам, нам було дуже круто!», — прокоментувала Оля та подякувала за збір коштів, який проводили під час її участі в проекті.

На проекті Оля змінила кілька образів. На паркеті співачка була в образі Роксолани. Перевтілювалася на витончену грузинку та запальну Солоху.

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