Улюбленці Кролика: ясновидиця назвала три знаки зодіаку, яким пощастить у 2023 році

Кохання та заступництво зірок не постійні, й небесні світила часто змінюють своїх «улюбленців» залежно від багатьох обставин.

Про те, хто має шанс стати фаворитом зірок у 2023 році, розповіла шаманка та ясновидиця Кажетта Ахметжанова.

Овен

З самого старту нового календарного року Всесвіт заряджає вас колосальним обсягом енергії за допомогою Юпітера, який перебуватиме у вашому знаку до кінця весни. Рухатися планета буде стрімко, тому не проґавте надані долею шанси проявити свою активність у всіх сферах життя, починаючи від банальних занять спортом до свіжих бізнес-проєктів, завершення ремонту будинку тощо.

Всі ці зусилля можуть принести значний прибуток вже у другій половині 2023 року, коли Юпітер перейде на знак Тельця й почне розширювати та вирощувати все насіння великих досягнень, яке ви встигли посадити до цього.

У вас також може з'явитися несподівана можливість переїхати або змінити місце роботи на більш цікаве. Однак будьте обережні з силою, яку подарують зірки. На піку емоційної хвилі завжди великий шанс наговорити зайвого, вплутатися у відверту авантюру, відкрити проєкт, який зрештою вимагатиме надто багато часу та фінансових вкладень. Намагайтеся діяти обдумано.

Телець

Яскравим представникам знака Тельця — творчим, ґрунтовним, працьовитим та в доброму сенсі трохи впертим 2023 рік приготував кілька приємних сюрпризів. Хоча деяка напруга, набрана за неймовірно хвилюючий 2022-й, ще частково відчуватиметься практично до самої осені.

Однак цього року у Тельців нарешті з'явиться можливість самостійно внести частину змін у своє життя і саме у тих сферах, у яких це справді необхідно. Цілих пів року після завершення весни у вашому знаку прибуватиме благодійний Юпітер, який розширюватиме перспективи у всіх ключових питаннях — від бізнес-сфери до оновлення ситуації в особистому житті. Причому у деяких випадках через вже давно присутній у вашому знаку Уран позитивні зміни можуть відбутися буквально за лічені дні.

Тому цілком припустимо вже зараз почати будувати плани, щоб не гаяти час, коли сили та ресурси на їх реалізацію нарешті з'являться.

Козоріг

Наступний 2023 рік й особливо період з березня по липень місяць стане своєрідним вікном у майбутнє, яке відкриває таємницю тих можливостей, які відкриються вже у 24−25 роках. Скористайтеся цим періодом, щоб передбачити фінансово вигідні цілі, які потенційно зможете досягти в рамках нових реалій та розпочати їх реалізацію вже навесні 2023 року.

Річ у тому, що в першу половину року тиск такої монументальної планети, як Плутон, тимчасово ослабне, давши вам й особистим планам вдихнути на повні груди та озирнутися навколо. Ви зможете побачити всі об'єктивні плюси та мінуси поточної життєвої ситуації та складете відмінний план за направленням її дійсно у потрібне русло. Час випробувань добігає кінця. Не пропускайте у майбутньому 2023 році можливостей.

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