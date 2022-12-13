Щодня — пожежа: у рф горів завод, який виробляє двигуни для флоту рашистів

У вівторок, 13 грудня, в Росії сталася ще одна показова пожежа. Займання виникло на території заводу «Звєзда» на батьківщині диктатора путіна — у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомили росЗМІ .

За даними Фонтанка.ру, спалахнула двоповерхова споруда на території поряд із заводом «Звєзда», який виробляє дизельні двигуни, у тому числі для ВМФ.

«Сигнал про спалах надійшов на черговий пульт о 6:38. До будинку № 123 по вулиці Бабушкіна висунулися 35 осіб особового складу та 7 одиниць спецтехніки. Як вдалося встановити, вогонь у двоповерховому будинку охопив обстановку на площі 200 кв. м. До 7: 05 ранку пожежі було надано додатковий ранг 1-ВІС», — цитує piter.tv повідомлення міського МНС.

У прес-службі заводу вранці 13 грудня повідомили, що на їхній території жодних пригод не було. У промзоні ж спалахнула будівля, яка нібито не має відношення до підприємства, оскільки на території промзони в районі метро «Обухово» розташована безліч інших підприємств. Один із них і охопив вогонь.

Наразі пітерським рятувальникам, судячи з повідомлення місцевого МНС, уже вдалося локалізувати пожежу.

Нагадаємо, нещодавні «нештатні події» на російських військових аеродромах біля кордонів з Україною призвели до того, що військові путіни почали розосереджувати свої бомбардувальники за різними локаціями, через що ускладнилися постачання ракет до них. Тому росія не зможе влаштовувати настільки ж масовані і регулярні ракетні атаки по Україні, як раніше.

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