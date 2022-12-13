«І тоді я зрозумів, що нашу націю не зламати»: Даніель Салем розповів про несподівану зустріч на фронті

Популярний актор та ресторатор, учасник проєкту «Танці з зірками» Даніель Салем, якому Тіна Кароль зробила щедрий дарунок, з перших днів повномасштабного вторгнення рф воює на фронті. Спочатку був у теробороні, згодом потрапив на передову в підрозділ розвідки. Зараз Даніель Салем — старший розвідник з позивним «Соєр». Під час боїв він був поранений, та зараз проходить реабілітацію. В програмі «Тихий вечір з Оленою Кравець» Даніель розказав, що перш за все робить, коли приїжджає до своєї сім’ї в Одесу, та згадав несподівану зустріч на фронті.

«У мене є такі маленькі традиції, — каже Салем. — Мені здається, вони дуже чоловічі. Перше, що я роблю, коли повертаюсь додому: є така маленька „будка“ і там найсмачніша шаурма в Одесі. Я їду туди. Я люблю їжу, і для мене це дуже важливо. Взагалі, весь спецпідрозділ знає: якщо ми кудись їдемо „відпочивати“, вони завжди окремо до їжі беруть щось іще, бо знають, що є „Соєр“, який з’їсть все».

Розповідаючи про свої військові будні, Даніель пригадав зустріч, яка його найбільше вразила. Це було відразу після бою біля населеного пункту Покровське.

«Ми були за Покровським (на Донеччині), там був маленький бій, десь 15 хвилин, — згадав Салем. - І ми усі перезаряджалися. Засіли у затишному місці й сидимо. Тиша така. І тут я чую, як хтось біжить до нас. Повертаю голову й бачу: хлопчик, маленький хлопчик, йому десь 8 років. Він у футболці „Реал Мадрид“, синіх шортах та у кроксах таких бруднючих. Він такий біжить до нас: „Хлопці, як ви?“ Ми такі сидимо: „Нормас“. І він: „Їсти будете?“ Ти розумієш, для мене цей хлопець в той момент був, як Ісус. Я йому кажу: „Так, хочу кефір і хліб“. Я насправді дуже люблю кефір і хліб, і мені дуже цього хотілося. І він такий: „Зараз“. І побіг. Сидимо далі. І тут повертається — молоко й хліб: „Пацани, кефіру не було, а є молоко, свіже молоко“. Беремо молоко, беремо хліб. Я йому: „Малой, дякую!“ А він повернувся до мене, заглянув мені в очі та говорить: „Я не малой, я — Жека“. І я побачив такого українського дуже потужного хлопця. І коли він це сказав, він не побіг, він гордо пішов. Я пам'ятаю його очі, як він це сказав. Я пам'ятаю, з якою гордістю він це робив, допомагав нам, військовим. А там насправді обстріли. І я зрозумів тоді, що нашу націю не зламати».

«ФАКТИ» писали, що Оля Полякова залишила грузинські «Танці з зірками».

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