Російський президент володимир путін, якому дуже хотілося б перенести «методи розбірок у підворітті» на міжнародну політику, знову зазнав нищівної поразки. Схоже, «великий стратег» виявився не тільки не стратегом взагалі, а й нікчемним тактиком: він збирався, оминаючи санкції, придбати в Ірану озброєння для війни проти України в обмін на російські технології для цієї країни.

Але не врахував, що розробка ядерної зброї Іраном викличе в Ізраїлі стурбованість щодо існування її як держави та самого ізраїльського народу загалом.

Тому Єрусалим розглядає можливість знищення ядерного потенціалу Ірану, і в такому разі росія не зможе отримати від Тегерана ні балістичні ракети, ні будь-яке інше озброєння.

Про це «24 каналу» сказав російський публіцист та опозиціонер Андрій Піонтковський .

За його словами, становище Тегерана посилюється безпрецедентним зближенням Туреччини, Саудівської Аравії, Ізраїлю та Азербайджану, важливим для військової операції.

Літаки, які знищуватимуть ядерну програму Ірану та інші об'єкти в Тегерані, полетять через Саудівську Аравію, а сідатимуть в Азербайджані.

«Туреччина та Азербайджан зайняті проблемою повернення іранського Азербайджану в рідну османську гавань. Гасло Ердогана „один народ — дві країни“ вони планують перетворити на „один народ…“ — поки що три країни. А потім ще в Середній Азії кимось займуться», — сказав Піонтковський.

Понад те, іранський Азербайджан, як і інші етнічні регіони Ірану, охоплений серйозними хвилюваннями.

«Не того союзника Путін обрав. І не вчасно» , — зауважив опозиціонер.

На його думку, після удару Ізраїлю займатися постачанням ракет рф буде нікому. Йдеться про знищення 10−15 об'єктів. Так Ізраїль давно планував радикально вирішити проблему Ірану, від чого його стримували лише США.

«В Ізраїлі справді зараз стоїть питання про існування держави та її народу. Мені здається, іранському режиму залишилося дуже мало історичного часу», — вважає Піонтковський.

Відверті заяви колишнього прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху свідчать, що Вашингтон дав сигнал: США не будуть стурбовані і не засудять подібні акції армії Ізраїлю.

«Не можна більше терпіти цю загрозу існування Ізраїлю, яка різко підвищилася в контексті цієї співпраці. Якщо у Ірану залишалися якісь невирішені питання щодо технології ядерної бомби, зрозуміло, що за такої залежності росії від Ірану щодо поставок дронів і ракет — він все це отримає «. Цього не можуть не розуміти» , — пояснив Піонтковський.

Нагадаємо, рф для стимулювання військової співпраці з Іраном навіть запропонувала направити до Ірану фахівців по боротьбі з масовими заворушеннями, що повинно допомогти придушити антиурядові протести, які тривають по всій країні.

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