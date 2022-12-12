Керівництво росії намагається отримати від Ірану більше зброї, включаючи балістичні ракети, в обмін на безпрецедентну військово-технічну підтримку, заявила посол Великобританії в ООН Барбара Вудворд. Вона також вказала на довгострокові поставки Іраном безпілотників до росії, які окупаційна армія в Україні використовує для вбивства цивільних осіб та атак на цивільну інфраструктуру, інформує NBC News

«Москва зараз прагне отримати більше зброї, включаючи балістичні ракети. У відповідь пропонує Ірану безпрецедентний рівень військово-технічної підтримки. Ми стурбовані тим, що рф хоче постачати Ірану більш сучасні військові компоненти, які дозволять Ірану посилити свої бойові можливості, — зазначив посол Великої Британії в ООН. - росія, безумовно, звертається до Північної Кореї та інших країн, які постраждали від санкцій, щоб отримати більше зброї».

Іран визнав, що постачав росії безпілотники серії Shahid-136, але, як повідомляється, лише до початку російського вторгнення в Україну. Кремль заперечує використання іранських безпілотників для нападу на Україну.

У жовтні, за даними Reuters, Тегеран пообіцяв поставити Москві ракети класу «земля-земля» та інші безпілотники. Агентство посилається на джерела в іранському уряді та дипломатії.

Нагадаємо, за війну та грубі порушення прав людини Австралія запровадила санкції проти рф та Ірану.

Раніше про те, на скільки скоротяться прибутки путінського режиму від санкції на російську нафту і що ще можна зробити, щоб послабити його можливості вести війну, розповів відомий російський аппозиційний політик, фахівець в галузі енергетики Володимир Мілов.

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