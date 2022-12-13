Роналду прийняв рішення щодо кар'єри у збірній Португалії після сенсаційного вильоту з ЧС-2022

37-річний Криштіану Роналду, який у складі збірної Португалії дійшов до чвертьфіналу ЧС-2022, де піренейці сенсаційно вилетіли від Марокко (0:1), не збирається завершувати виступи в національній команді.

П'ятиразовий володар «Золотого м'яча», який є рекордсменом за кількістю матчів (196) та голів (118) за збірну, ставить перед собою амбітні цілі та, за інформацією видання Correio da Manha, планує виступити на Євро-2024, який пройде за два роки в Німеччини.

Щоправда, багато залежатиме від того, звільнять чи ні нинішнього головного тренера піренейців Фернанду Сантуша, який очолює збірну з 2014 року та привів її до звання чемпіонів Європи в 2016-му й перемоги в Лізі націй-2018/2019.

Додамо, що якщо з планами щодо національної команди Криштіану визначився, то з клубною кар'єрою після того, як було розірвано контракт із «Манчестер Юнайтед», поки цього сказати не можна. За чутками, «Аль-Наср» із Саудівської Аравії готовий платити зірковому португальцю 200 млн євро на рік, але жодних офіційних заяв сторони поки що не робили.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Криштіану Роналду звинуватили у скупості до родичів Джорджини Родрігес.

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