Марокко слідом за Іспанією відправило додому з ЧС-2022 Португалію з Роналду: відеоогляд матчу

У суботу, 10 грудня, на чемпіонаті світу в Катарі продовжилася програма чвертьфінальних поєдинків. Слідом за Хорватією, що здолала в серії пенальті Бразилію, та Аргентиною, яка виявилася сильнішою за Нідерланди в післяматчевій лотереї, путівку до півфіналу розігрували збірні Марокко та Португалії.

ЧС-2022. ¼ фіналу

Марокко — Португалія — 1:0

Гол: Ен-Несірі (42).

На 90+3-й хвилині вилучений Хеддіра (Марокко).

Навряд чи хтось очікував, що збірна Марокко відійде від глибоко оборонного стилю гри, завдяки якому вдалося обіграти на попередній стадії команду Іспанії. Ось тільки Португалія, яка покуражилася в матчі зі Швейцарією, цього разу не змогла підібрати ключики до суперника й підлаштовувалася під нього.

Володіючи вагомою територіальною перевагою та контролюючи м'яч 66% ігрового часу в першому таймі, піренейці створили лише один по-справжньому небезпечний момент, та й той вийшов «шаленим», коли Бруну Фернандеш чи то ударом, чи то навісом із правого флангу поцілив у поперечину.

Утім, на той момент підопічні Фернанду Сантуша вже програвали після того, як марокканці в одній зі своїх нечастих вилазок на чужу половину поля навісили до штрафного майданчика, а там Ен-Несірі перестрибнув захисника та воротаря, переправивши м'яча у ворота.

Незабаром після поновлення гри у другому таймі на поле вийшов рятувати свою збірну Криштіану Роналду, ось тільки марокканці зіграли настільки організовано проти п'ятиразового володаря «Золотого м'яча», що той так нічим і не запам'ятався на полі, окрім одного доволі небезпечного удару в компенсований час.

А Марокко дотерпіло до фінального свистка (причому останні хвилини підопічні Валіда Реграгі догравали в меншості після вилучення Хеддіри) та стало першою збірною з Африки, якій вдалося пробитися до півфіналу чемпіонату світу.

Додамо, що ще в одному матчі ¼ фіналу зійдуться 10 грудня (початок — о 21:00) збірні Англії та Франції. Переможець поєдинку зустрінеться з Марокко у півфіналі, який пройде 14 грудня в Аль-Хорі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що під час матчу Нідерланди — Аргентина помер відомий футбольний журналіст Грант Вал.

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