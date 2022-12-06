39.64 / 40.34 40.97 / 41.98
Київ: -5
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Криштіану Роналду знайшов собі новий клуб: відома космічна зарплата португальця

10:26 6 грудня 2022
Криштіану Роналду

П'ятиразовий володар «Золотого м'яча» Криштіану Роналду, який разом із партнерами по збірній готується до матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу в Катарі проти Швейцарії, визначився зі своєю подальшою клубною кар'єрою.

Футболіст, що пішов із «Манчестер Юнайтед» після скандального інтерв'ю, в якому розкритикував керівництво та головного тренера «червоних дияволів», продовжить виступи в Саудівській Аравії за клуб «Аль-Наср». Як повідомляє видання Marca, 37-річний португалець уже обговорив усі деталі та підпише контракт на два з половиною сезони, згідно з яким отримуватиме близько 200 мільйонів євро за сезон (зарплата плюс рекламні зобов'язання). До свого нового клубу Криштіану приєднається вже в січні наступного року, отримавши час на відпустку після виступу на чемпіонаті світу.

Журналісти вже "одягли" Роналду у футболку "Аль-Насра"

Додамо, що за свою кар'єру Роналду виступав у чотирьох європейських чемпіонатах, ставши чемпіоном у трьох із них (Англії, Іспанії та Італії), а зі збірною Португалії виграв чемпіонат Європи у 2016-му. Загалом за клуб та збірну Криштіану зіграв 1282 матчі та забив 885 м'ячів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Джорджина Родрігес розповіла історію знайомства з Криштіану Роналду.

128

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Фінансовий гороскоп

Терезам — купувати подарунки, а Близнюкам — економити: фінансовий прогноз на тиждень з 5 по 11 грудня

День ЗСУ

«Найвідважніші, найдосвідченіші, найпрофесійніші воїни у світі»: гарні картинки та привітання з Днем ЗСУ

Розбитий БУК рашистів

Перше застосування нової ракети ЗСУ: знищено установку Бук за допомогою британської Brimstone

майор ЗСУ Олег Мітошоп

«Його автомобіль наїхав на вибуховий предмет»: загинув офіцер з Волині

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту