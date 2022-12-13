Протягом доби російські варвари завдали 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Запорізької та Харківської областей, а також здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На цих напрямках противник обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони понад 25 населених пунктів: Плавні, Гуляйполе, Дорожнянку, Ольгівське, Чорнобаївку, Антонівку, Микільське, Токарівку, Милове, Херсон, повідомили у Генштабі.



Водночас росіяни зазнають у цьому напрямі відчутних втрат. Крім знищення керівного складу 58-ї армії у Мелітополі, в районах населених пунктів Енергодар, Токмак та Гуляйполе знищено три артилерійські установки, до 10 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 150 військовослужбовців росії.

Підрозділи ракетних військ та артилерії України вразили 2 райони зосередження особового складу російських окупантів.



Внаслідок поразки пункту дислокації особового складу російських окупаційних військ 11 грудня в районі населеного пункту Кадіївка Луганської області противник втратив до 60 військовослужбовців убитими та до 100 пораненими.



Щоб компенсувати свої втрати, росіяни проводять на окупованій території Донецької області примусову мобілізацію. Так, у Горлівці призивають усіх чоловіків, навіть тих, хто має позначку «бронь» у військових квитках.



Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого росіяни вже втратили в Україні 95 260 своїх військових. Це чисельність цілої армії.

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