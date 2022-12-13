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Мінус пів тисячі окупантів та 7 ракетних систем залпового вогню: названо втрати окупантів за минулу добу

9:37 13 грудня 2022
Мінус півтисячі окупантів та 7 ракетних систем залпового вогню: названо втрати окупантів за минулу добу

Російська армія вже втратила в Україні з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 95 260 своїх військових. Минулої доби ЗСУ знищили ще 500 окупантів, повідомили в Генштабі.

Окрім військовослужбовців та найманців, ворог втратив:

- бойових броньованих машин — 5930 (+2) од.,
- артилерійських систем — 1931 (+2) од.,
- РСЗВ — 404 (+7) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн-4549 (+5) од.,
- спеціальної техніки — 170 (+1).

Українці дякують своїм захисникам, бажають смерті окупантам, які прийшли на нашу землю, та вірять у ЗСУ.

Нагадаємо, вчора наші військові відбили атаки ворога на 13 населених пунктів на Донбасі, знищили військову техніку та склад з пальним.

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