Помер Анджело Бадаламенті, автор культової музики до «Твін Пікс» та «Малхолланд-Драйв»

У вівторок, 13 грудня, родина відомого американського композитора Анджело Бадаламенті повідомила про його смерть. Автор саундтреків до культових фільмів Девіда Лінча та його серіалу «Твін Пікс» помер 11 грудня 2022 року у віці 85 років. У заяві йдеться, що композитор помер «мирно, з природних причин і був оточений сім'єю, що любить». «Сім'я просить не турбувати їх у цей час», — пише журнал Rolling Stone.

Анджело Бадаламенті народився 1937 року в Брукліні. У підлітковому віці навчився грати на фортепіано та валторні. Під час шкільних канікул заробляв тим, що акомпанував різним виконавцям у курортних готелях у Катскільських горах. У 1960 році Бадаламенті закінчив Манхеттенську музичну школу.

Після цього він став писати пісні для знаменитих співачок Ширлі Бессі та Ніни Сімоне під псевдонімом Енді Бадейл.

У 1973 році композитор написав свій перший саундтрек до фільму. Це була картина «Війна Гордона».

У середині 80-х Бадаламенті познайомився із режисером Девідом Лінчем. Той запропонував Анджело написати музику до трилера «Синій оксамит». Фільм вийшов 1986 року і став культовим. З нього почалося багаторічне співробітництво Лінча та Бадаламенті.

Композитор написав саундтреки до серіалу «Твін Пікс», фільмів «Шосе в нікуди», «Малхолланд-Драйв», «Проста історія».

Заворожлива музика до «Твін Пікс» стала візитною карткою Бадаламенті та принесла йому премію «Ґреммі».

Анджело розповів, що написав цю мелодію до того, як Девід попросив його вигадати музику до майбутнього серіалу.

«Девід прийшов до мого невеликого офісу навпроти Карнегі-холу і сказав: „У мене є ідея для серіалу“. Я запитав: „Що ти бачиш, Девіде?“ Він каже: „Окей, Анджело, ми в дрімучому лісі, десь на тлі чуємо сову, місяць закритий хмарою, м'який вітер дме крізь сикомори… Красива стривожена дівчина виходить на узлісся і прямує до камери… Просто помісти мене в цю прекрасну темряву“. І я почав грати. Девід був приголомшений, як і я. Волосся на його руках стало дибки, а в очах стояли сльози: „Я бачу Твін Пікс. Я зрозумів“. Я сказав: „Тоді я піду додому і попрацюю над цим“. Але він заявив: „Працювати над цим? Не надумай міняти жодної ноти!“. І, звичайно, я ніколи не змінював», — згадував Бадаламенті.

Анджело також написав музику до культового фільму жахів «Кошмар на вулиці В'язів». Він працював із багатьма знаменитими музикантами. До них входять Девід Боуї, Майкл Джексон, Пол Маккартні, рок-групи Anthrax і Dokken. Під музику Бадаламенті запалювали факел на відкритті Олімпійських ігор у Барселоні 1992 року.

Девід Лінч у своєму щоденному відеоблозі про погоду на YouTube, дізнавшись про смерть старого друга, сказав: «У Лос-Анжелесі дощ і похмуро. Сьогодні не буде жодної музики…»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть Крістін Макві, солістки та автора багатьох хітів культового рок-гурту Fleetwood Mac. Їй було 79 років.

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