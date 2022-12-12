Патріоти" були б більш успішними, якби вони були на Західній Україні: міністр оборони Польщі про конфлікт з німцями

Наступного тижня Бундесвер розпочне підготовку до передачі Польщі системи ППО Patriot. 20 грудня до Польщі має прибути розвідувальна група, про це повідомило агентство dpa з посиланням на джерела у сфері безпеки. Німецькі військовослужбовці оглянуть майбутні майданчики для системи протиповітряної оборони, а потім перевезуть туди три вогневі установки. Їхньою метою є захист критично важливої інфраструктури на східному фланзі НАТО, повідомляє видання.

Після того, як в середині листопада ракета влучила в польську територію поблизу українського кордону, уряд Німеччини запропонував Польщі, партнеру по НАТО, батареї ППО Patriot. Спочатку згоди на це не було, оскільки польська сторона вважала, що краще було б передати системи ППО Україні.

У свою чергу глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак в інтерв'ю виданню i. pl заявив, що німці не дотримуються конфіденційності переговорів про розміщення своїх пускових установок Pariot.

«Я аргументував, чому „Патріоти“ були б більш успішними, якби вони були на Західній Україні. Одним з головних аргументів є те, що 15 листопада ракета, яка влучила в територію нашої держави і в результаті удару якої загинуло двоє людей, пролетіла лише кілька секунд над польською територією. Це занадто короткий час, щоб мати можливість протидіяти цьому, тому забезпечення безпеки на заході України означає забезпечення безпеки на сході Польщі», — сказав Блащак.

Нагадаємо, канцлер Німеччини заявив, що дипломатичне завершення війни в Україні наразі неможливе.

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