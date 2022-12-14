«Історія ОАСК завершилась. А історія реформ триває — навіть під час такої війни», — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив, що підписав ухвалений Верховною Радою закон про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва (ОАСК).

«Підписав ухвалений Верховною Радою закон про ліквідацію ОАСК. Ця історія завершилась. А історія реформ триває — триває навіть під час такої війни», — зазначив він.

Президент розповів також про підсумки конференцій, що відбулися на підтримку України у Франції. Там було зібрано мільярд євро, передусім для енергетичної сфери. Про надання додаткових пакетів підтримки повідомляли Чехія, Іспанія, Швейцарія, італійський Сенат ухвалив рішення щодо збройної підтримки, нову програму підтримки готує Норвегія.

«Говорив із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Подякував за рішення щодо 18 мільярдів євро для України в наступному році та за збільшення Європейського фонду миру на 2 мільярди євро. Ці кошти можуть значно допомогти нам зберігати соціальну стабільність», — зазначив Володимир Зеленський та додав, що 15 грудня братиме участь у засіданні Європейської ради.

Він також розповів про своє звернення до парламенту й народу Нової Зеландії, закликавши цю державу взяти на себе лідерство у підтримці на міжнародному рівні одного з пунктів формули миру, який стосується екологічної безпеки й розмінування.

«Нова Зеландія — одна з тих країн, яка розуміє, що руйнація навколишнього природного середовища дорівнює руйнації життя, і яка може допомогти дипломатичній мобілізації свого регіону заради того, щоб реалізувати українську формулу миру», — додав він.

Нагадаємо, що напередодні у пресі з'явилася інформація, що адміністрація президента США Джо Байдена готується передати Україні зенітно-ракетні системи Patriot. Джерела повідомляли, що таке рішення може бути ухвалене вже цього тижня.

Фото Офісу президента

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