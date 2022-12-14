Тельцям та Ракам потрібно бути обережнішими з грошима, Терезам та Водоліям варто розпочати нову справу: гороскоп на 14 грудня 2022 року

Астрологи, які склали гороскоп на поточний тиждень, вважають, що потужна місячна енергетика, властива 14 грудня, дозволяє зрушити з місця навіть ті справи, які досі здавалися безнадійними.

На роботі в цей день підводних каменів та будь-яких перешкод не передбачається, тому можна братися за будь-яке завдання — воно залишить почуття задоволення від зробленого. Сьогоднішній день особливо сприятливий для тих, чия професія пов'язана з творчістю, але це не означає, що решті не знадобиться натхнення, яке подарує поточний місячний день.

Овен

Цей день сприятливий для вирішення соціальних проблем, конфліктів із представниками закону. Можна успішно налагодити відносини з іноземними колегами, а це принесе вам чималі прибутки в майбутньому. Тільки не робіть необдуманих вчинків, стримайте потяг до експериментів, тому що ви можете перешкодити реалізуватися тенденціям цього дня, пише slovofraza.com.

Телець

День обіцяє так багато роботи, що на особисте життя у вас майже не лишиться часу. На жаль, саме в цей період можуть розкриватися досить непривабливі речі: інтриги, обмани, плітки. Гранична обережність необхідна у поводженні з грошима, тому що ви можете дуже легко все розтратити або просто втратити, зіткнувшись з несумлінними будівельниками та продавцями.

Близнюки

«Все або нічого» — ось девіз цього дня для вас. Цей день може надати шанс виграти і піднятися на вершину або, навпаки, все втратити, зазнати фінансового краху. Якщо вам вдасться зосередитися і не перескакувати з однієї справи на іншу і якщо ви не боїтеся ризикнути, то у вас з'являться всі шанси досягти серйозних результатів.

Рак

Сьогодні ви можете бути впевнені у своїх силах, але будьте обережні! Ця переконаність може перейти у самовпевненість. У цей час постарайтеся вирішити якнайбільше гострих проблем, особливо фінансового характеру. Щоб не потрапити в чергове кризове становище, намагайтеся робити заощадження, навіть незначні.

Лев

Ймовірно, що принциповим, цілеспрямованим Левам друга половина дня вкаже шлях розвитку бізнесу і навіть мету всього року. Тільки енергійні та кмітливі представники цього знака можуть багато чого досягти у професійній сфері. Не намагайтеся схитрувати і спробувати досягти бажаного результату, не йдучи прямо до мети.

Діва

Ваша поспішність може призвести до менш задовільних результатів, ніж хотілося б, але принаймні ви знатимете, що спробували зробити все можливе. Для досягнення результату потрібна не лише здатність отримувати задоволення від тієї чи іншої справи, а й тверезий розрахунок.

Терези

Ви сьогодні будете найуспішнішими, завдяки своїм здібностям та цікавому оточенню проживете цікавий та повний подіями день. У першій половині дня почніть нову справу — у творчості на вас чекає справжній успіх. І не забувайте про активний відпочинок.

Скорпіон

У вас є свій стиль, ви любите похизуватися, але при цьому ви амбітні, а це подобається не всім. Можливі непорозуміння у спілкуванні. Врахуйте, що лукавство та хитрість, за допомогою яких ви хочете виправити ситуацію, до добра не приведуть. Ви маєте дати реальну оцінку своїм діям. Сьогодні самокритика вам не зашкодить.

Стрілець

На вас чекає захоплення. Хоч би як ви намагалися гнати від себе нове почуття, оточуючі все одно помітять: з вами явно щось коїться. Хіба мрійливість і неуважність, не властиві вашій натурі, не свідчать про те, що ви закохалися? Якщо ви щирі і по-справжньому вірите в те, що робите, кохана людина піде за вами!

Козеріг

День символізує самоповагу, внутрішню гармонію. Самоповага — благородне почуття. Їм ви можете прикритися в невдачах, наче одягом. Почуття самоповаги може надихнути Козерогів на багато чого. Незважаючи на те, що настає час, сприятливий для самореалізації та самовираження, капіталовкладення та фінансові успіхи будуть надто нестійкими, тому вам не можна братися за ризиковані та неперевірені проекти, не слід займатися спекуляцією та вплутуватися в авантюри.

Водолій

Сьогодні багато Водоліїв зможуть розпочати нову для себе справу, яка допоможе їм закріпити власні позиції та виявити свої приховані таланти. Якщо ви діятимете планомірно, грунтовно, ризикуватимете, але розумно, то ваш успіх не за горами.

Риби

Цей день є сприятливим для планування, реорганізації справи, ділових контактів, кредитування. Можете будувати найсміливіші плани та сподіватися на їхню реалізацію. Однак ці плани мають бути конкретними та реальними, тільки в цьому випадку ви зможете розраховувати на допомогу друзів та впливових осіб.

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Фото Pixabay

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