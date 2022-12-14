Назавжди залишився нареченим: щемлива історія про загиблого 25-річного воїна

На Львівщині в останню путь провели військовослужбовця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Андрія Гатунка. Він загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині, де зараз точаться запеклі бої з російською армією. Тіло героя зустріли на площі Пам'яті, а звідти колоною супроводили до залу органної та камерної музики, повідомляє Самбірська міська рада.

«Лише 25 років доля відміряла Андрію Гатунку. Ще так багато не встиг він у житті, так багато мав планів, які вже не здійсняться. Втім за своє коротке життя він зробив стільки, що інші ніколи не осягнуть. Бо ж немає більшої любові, аніж та, коли своє життя віддаєш за друзів своїх. Андрій віддав своє молоде життя за Україну і за усіх нас. У 2018 році він вступив на військову службу. Спочатку це була 17 окрема танкова бригада, а згодом — славнозвісна 80 ОДШБр. „Ніхто, крім нас“ — девіз цієї бригади. Так, як і у житті Андрія. Він сам приймав рішення, сам ніс за них відповідальність. Завжди знав, що повинен зробити».

За словами земляків, Андрія виховувала бабуся, тож відчував відповідальність за неї. А ще за сестру. У час війни Андрій зустрів свою кохану, з якою хотів створити свою сім'ю, та цьому не судилося здійснитися. Поховали героя з усіма військовими почестями біля Меморіалу Героям України.

Нагадаємо, в бою на Донбасі загинув ще один український герой — Віктор Ліпей.

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