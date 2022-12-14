Угорщина відкликала вето та розблокувала 18 млрд євро макроекономічної допомоги Україні. Домовленість про це була досягнута ввечері 12 грудня на зустрічі послів країн Європейського Союзу, інформує politico.eu

Через угорське вето 9 грудня Євросоюз був змушений підготувати план «Б» і також зміг би виплатити 18 мільярдів Україні, оскільки кредити були б гарантовані окремими країнами ЄС, а не всім бюджетом Євросоюзу. Законопроект вже був готовий. .

Після того, як Угорщина пішла на поступки, країни ЄС схвалили угорський проект КПО на суму 5,8 млрд євро. Лише Нідерланди утрималися під час голосування, про що вони оголосили з самого початку. З іншого боку, обсяг коштів, заморожених для Угорщини в рамках механізму обумовленості, було зменшено з 7,5 млрд євро до 6,3 млрд євро. Спочатку Європейська комісія пропонувала більшу суму, тоді як сама Угорщина наполягала на призупиненні надання коштів пропорційно до невиконання нею своїх зобов'язань. Йдеться про зобов'язання ухвалити та імплементувати 17 законів для захисту грошей ЄС від корупції. Угорщина є єдиною країною ЄС, проти якої було застосовано цей механізм.

Нагадаємо думку Володимира Мілова на скорочення доходів путінського режиму і що ще можна зробити, щоб послабити його можливості вести війну.

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