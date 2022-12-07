Подарунок путіну: Угорщина прогнозовано заблокувала надання ЄС Україні 18 мільярдів євро у 2023 році

Міністр фінансів Угорщини Міхай Варга від імені країни висловився проти ухвалення Європейською радою законодавчих поправок, які дозволили б виділити Україні, що бореться з російською агресією, у 2023 році 18 млрд євро макрофінансової допомоги плюс, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Угорщина проти поправки до фінансового законодавства», — сказав він у вівторок у Брюсселі в рамках відкритої частини засідання Ради з економічних та фінансових питань.

Проте ЄС і далі шукатиме рішення, яке підтримали б усі держави-члени.

Зокрема, Угорщина виступила проти поправки до багаторічного фінансового законодавства, яке має бути ухвалене одностайно.

Водночас міністри проголосували кваліфікованою більшістю макрофінансову допомогу плюс (MFA+) та поправку до фінансового регламенту.

Головуючий на засіданні міністр фінансів Чехії Збігнєв Станюра, коментуючи цю ситуацію, сказав: «На жаль, ми не змогли прийняти пакет у цілому. Проте це не охолодить наші амбіції почати виділяти нашу допомогу Україні з початку січня. Я прошу Комітет з питань економіки та фінансів знайти альтернативне рішення. Це означає, що ми маємо знайти рішення, яке підтримають усі держави. Ми знайдемо рішення, щоби підтримати Україну».

Напередодні МЗС Угорщини дало зрозуміти, що не навчатимуть у своїй країні українських військовослужбовців, оскільки Будапешт завжди виступає за «мир, а не війну».

6 грудня представник МЗС України Олег Ніколенко на своїй сторінці в Facebook прокоментував заяву Тамаша Менцера. Український дипломат вважає, якщо у Будапешті справді виступають за мир, а не війну, то могли б попросити рф припинити бойові дії на території України.

Як писали «ФАКТИ», раніше прем'єр-міністр Угорщини прийшов на футбольний матч із шарфом, на якому зображено карту країни з частиною української території.

Фото: Pixabay

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