Санкції на російську нафту: на скільки скоротяться прибутки путінського режиму і що ще можна зробити, щоб послабити його можливості вести війну

З 5 грудня набули чинності нафтові санкції проти росії. Вони складаються з двох кейсів. Перший — це заборона експорту в країни Європейського союзу російської нафти, яка доставляється танкерами по морю (можна лише транспортувати по трубопроводах — в Угорщину та Болгарію). Другий кейс — введення граничної ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель (нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що така цінова межа замала). Відомий російський аппозиційний політик, фахівець в галузі енергетики Володимир Мілов прокоментував на ютуб-каналі Євгена Кисельова, які реальні наслідки матимуть ці обмеження для російського бюджету, а значить — і для фінансової спроможності путінського режиму продовжувати війну.

«Від переорієнтації торгівлі нафтою на азійський ринок росія втратить 30−40% прибутків»

«Найважливіший з цих двох санкційних кейсів — ембарго, тобто заборона на купівлю європейськими компаніями російської нафти, а через 2 місяці — і нафтопродуктів, — заявив Володимир Мілов. — Це суперважливо, адже Європа являлась головним ринком збуту російської нафти. Переключитись на азіатський ринок буде дуже важко і неминуче призведе до значної втрати прибутків, зокрема тому, що партнери країн азіатського та тихоокеанського регіонів пропонують суттєво нижчі ціни і вимагають від російських постачальників знижок. До того ж транспортування російську нафту в ті регіони планети суттєво дорожче і на багато триваліше за часом, ніж на європейські. Скажімо, доставити до Роттердаму або Генуї — це декілька днів. А в Індію — цілий місяць. З цих причин до відкритого нападу росії на Україну Індія, яка являється великим імпортером нафти, взагалі не купували її у росії».

Володимир Мілов нагадав: одразу ж після повномасштабного вторгнення росії в Україну, чимало покупців в Європі з власної волі відмовились від російської нафти. Менеджери російських компаній були змушені перенаправити її в Азію. Але азійські партери поставили вимогу — надайте знижки. Тоді, весною домовлялися про знижку в середньому 35 доларів за барель, зараз — десь 23−24 долари.

До введення нинішнього ембарго, росія продавала в середньому 8 мільйонів барелів на добу, зазначив Мілов. З них приблизно 6 мільйонів барелів направлялися в Європу (приблизно дві третини сирої нафти, решта — нафтопродукти). Це їй приносило, за грубими підрахунками, півмільярда доларів на день. Тепер 6 мільйонів барелів, які йшли в ЄС, з великим дисконтом росіянам доведеться прилаштувати в Азії. В результаті прибутки путінського режиму скоротяться десь на 30−40% - фінансові втрати від переорієнтацію на азійські ринки складатимуть 200−300 мільйонів доларів на добу.

«Поки не зрозуміло, як змусити компанії не купувати у росії нафту дорожче 60 доларів за барель — не створено надійного механізму контролю»

На думку Мілова, дуже важко буде контролювати дотримання компаніями цінової межі на російську нафту на рівні не більше 60 доларів.

«В США Агенція з моніторингу дотримання санкцій має в своєму штаті приблизно 250 співробітників, — пояснив свою думку фахівець. - Ця команда займається моніторингом санкцій проти всіх проблемних країн — північної кореї, Куби, ірану, росії і так далі. У випадку з російською нафтою мова йде про тисячі дуже складних угод. Я мав розмови з багатьма європейськими політиками та чиновниками, щодо граничної ціни. Ніхто з них не зміг переконливо пояснити, як збираються контролювати, щоб компанії її не перевищували. Більш того: з офіційних коментарів Міністерства фінансів США випливає, що воно розраховує, передусім, на психологічний вплив на підприємців. Мовляв, самі компанії будуть вести переговори з російською стороною з тої позиції, що не мають права купувати дорожче 60 доларів. Але ринок так не працює: якщо ціна буде вищою, купуватимуть дорожче. Тобто, механізм контролю, поки що сирий. Тому головне -це європейське нафтове ембарго. Сподіваюсь європейці виконають його, як обіцяли».

«В Азію нафту доведеться возити морем»

Фахівець пояснив, які транспортні можливості країна-агресорка має для перенаправлення в Азію 6 мільйонів барелів нафти на добу.

«Існує нафтопровід Східний Сибір — Тихий океан, який закінчується в Находці, але його можливості давно повністю задіяні, — каже Володимир Мілов. — Тому росіянам доведеться возити нафту в Азію морем: з терміналу в Новоросійську та з терміналу в Приморську (Балтика) — іншої можливості зараз немає. З`являються повідомлення, що російські компанії мають намір збільшити перевезення нафти на схід залізницею — до портів, і там перевантажувати на танкери. Але знову ж таки, і при цьому варіанті доставки транспортні витрати дуже великі».

«Заходу слід вплинути на Індію, В’єтнам, Алжир, Єгипет, Ірак, щоб переконати їх не купувати російську зброю»

Володимир Мілов розповів про експорт росією інших товарів, які здатні приносити значні прибутки.

Після початку великої війни рф сильно скоротила експорт газу в країни далекого зарубіжжя, окрім Туреччини та Угорщини, наголосив фахівець. Причому, газовий вентиль перекрив сам російський диктатор — бажаючи, заморозити Європу.

Що ж стосується російського вугілля, то ембарго на нього в ЄС впроваджено ще в серпні. Санкції введено й на інші товари російського експорту, зокрема на сталь. А ось експорт російського алюмінію в нинішньому році значно збільшився, бо санкцій на нього поки що не впроваджено. Тож власник підприємств з випуску алюмінію мільярдер Олег Дерипаска продовжує багатіти, але в держбюджет відрахування з експорту алюмінію не великі. Бо Дерипаска працює по особливій комерційній схемі (так званій, толінговій), за якою база оподаткування обмежена.

В жовтні в якості восьмого пакету санкцій в ЄС розглядалося питання про заборону експорту алмазів з росії. Його сума — приблизно 3 мільярди доларів на рік. На жаль, Бельгія заблокувала цю ініціативу.

«На мій погляд, Захід міг би докласти зусиль для перешкоджання росії можливостей продавати зброю, — зазничив Володимир Мілов. — путін нещодавно вихвалявся тим, що за перше півріччя рф експортувала зброї на 6 мільярдів доларів. Важливо, що ці гроші напряму йдуть на підприємства військово-промислового комплексу. Захід має попрацювати в цьому відношенні з такими країнами, як Індія, В’єтнам, Алжир, Єгипет, Ірак, які купують російську зброю. США та ЄС в змозі вплинути на ці країни. Вже були окремі випадки відмов від контрактів — Філіппіни та Індія розірвали контракти на постачання російських вертолітів. Але цього не досить — потік грошей продовжує йти на військові заводи рф. Шість мільярдів доларів за перше півріччя, певно, стільки ж буде за друге. Разом 12 мільярдів доларів. Щоб було зрозуміло, на скільки це багато, слід сказати, що на утримання російської армії (закупівлю амуніції, їжі, виплати зарплат) витрачається 6 мільярдів доларів на рік. Тобто від експорту зброї росія має 2 бюджети на утримання свого війська».

Нагадаємо, що Павло Клімкін вважає, що війна для нас закінчиться, коли буде повністю перезавантажений російський режим.

Фото з сайту https://ostwest.tv

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