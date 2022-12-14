В Україні проведуть ще одну хвилю мобілізації: у Міноборони розповіли, коли та чому

В Україні, де раніше було продовжено загальну мобілізацію, у Міністерстві оборони відповіли на питання про можливу нову хвилю мобілізації.

За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, це залежатиме від ситуації на фронті. Про це вона розповіла в ефірі 1+1.

Заступник міністра оборони назвала кілька причин, які зумовлюватимуть нову хвилю мобілізації в Україні: компенсація втрат у Збройних силах України; відновлення тих військових, які зазнали поранень; заміна воюючих із початку війни.

«Є втрати, є потреба у відновленні. Навіть, ті люди, які слава Богу, живі, здорові, не поранені, вони все одно потребують заміни. Тому це нормальний процес (мобілізація). Не треба з цього робити страшні прогнози. Це може бути. Ми про це завжди говоримо. Вме може бути, все від війни залежить», — додала Маляр.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Кабміні відповіли, чи можуть призвати до армії українців без роботи.

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