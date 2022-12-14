Новий вид орхідеї, відкритий біологом з Лодзького університету та групою дослідників з Колумбії, буде названий «сокіл» — на честь відомої в Польщі та Україні пісні «Гей, соколи!». У такий символічний спосіб дослідники вирішили присвятити квітку Україні.

Професорка Марта Колановська з кафедри геоботаніки та екології рослин факультету біології та охорони навколишнього середовища Лодзького університету разом з дослідниками Раміро Медіною Трехо та Даріушем Шлачетко відкрили новий вид орхідей майже два роки тому в долині Сібундой на півдні Колумбії. Тоді була написана стаття з описом знахідки, але дослідники не знали, як назвати квітку.

«Після нападу росії на Україну природним було бажання продемонструвати підтримку українцям. Як науковці ми не маємо можливості воювати, тому вирішили присвятити новий вид орхідеї Україні, яка воює», — пояснила польським ЗМІ професорка Колановська.

За її словами, спочатку вчені мали намір назвати орхідею на честь президента України Володимира Зеленського, але з цим не погодилися редактори кількох наукових журналів, у яких дослідники хотіли опублікувати статтю з описом нового виду. Зрештою тому дослідники зупинилися на назві, яка є символом польсько-української дружби. І так з'явився «сокіл».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що польський уряд у співпраці з Києвом змінює свою стратегію щодо біженців війни.

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