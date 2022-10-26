Порізав вуха та сховав трупи у глибокій ямі: під Києвом сталося подвійне вбивство (фото)

На Київщині, де місяць тому батько вбив та розтяв власного сина, стався ще один жахливий злочин.

У Вишгородському районі поліцейські затримали людину, яка вчинила подвійне вбивство, повідомив начальник Київського обласного главку поліції Андрій Небитов.

Повідомлення про зникнення двох працівників 40 та 50 років надійшло до поліції наприкінці вересня від мешканців Глібівки.

Роботодавець зниклих заявляв, що чоловіки поїхали на заробітки до іншої області.

Поліція продовжувала пошуки, внаслідок яких виявили яму з тілами у дворі того ж господаря.

Як виявилося, під час останньої вечері між 42-річним чоловіком та загиблими виник конфлікт. Господар забив опонентів до смерті, відрізав їм вуха, викопав двометрову могилу, скинув туди тіла та завалив бетоном.

Вбивця затриманий й перебуває у слідчому ізоляторі. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі чи довічне ув'язнення.

Нагадаємо, на Харківщині зустріч «старих знайомих» закінчилася поножовщиною та вбивством.

А на Львівщині конфлікт між родичами теж закінчився вбивством — брат вдарив цеглою рідну сестру, а потім добив її дерев'яною колодою.

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