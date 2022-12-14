В Україні збираються змінити правила нарахування допомоги з безробіття: що важливо знати

Цієї осені парламент ухвалив закон, згідно з яким допомогу з безробіття «прив'язали» до страхового стажу.

Так, тривалість виплати допомоги безробітним, якщо стаж складає до 3 років, становить 180 календарних днів (50 відсотків середньої зарплати); від 3 до 6 років — 210 календарних днів (55 відсотків); від 12 до 18 років — 270 календарних днів (65 відсотків); від 18 до 24 років — 300 календарних днів (70 відсотків). Якщо страховий стаж безробітного перевищує 30 років, він може отримати допомогу з безробіття протягом 360 днів.

Тим часом, як повідомляє buh.ligazakon.net, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт «Про внесення змін до Закону України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття“ щодо розміру допомоги по безробіттю». Автори документу пропонують повернути попередні розміри допомоги з безробіття.

Також пропонується встановити, що допомога з безробіття призначається з наступного дня після реєстрації застрахованої особи в установленому порядку в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції. Наразі законодавство передбачає призначення допомогу з восьмого дня після реєстрації.

Нагадаємо, що на врахування страхового стажу мають право й ті, хто втратив роботу та отримав статус безробітного. До стажу для обчислення пенсії зараховується період отримання допомоги з безробіття. А підставою для зарахування періоду до 1 січня 2004 року — записи в трудовій книжці, внесені органом державної служби зайнятості населення.

Фото Pixabay

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