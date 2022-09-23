Верховна Рада України, яка днями повернула скасований акциз на пальне, ухвалила у другому читанні законопроект № 6067 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування служби зайнятості та соціального страхування на випадок безробіття. «За» проголосували 238 народних депутатів, пише «Судово-юридична газета».

Так, тепер тривалість виплати допомоги безробітним визначається залежно від страхового стажу: до 3 років — 180 календарних днів; від 3 до 6 років — 210 календарних днів; від 12 до 18 років — 270 календарних днів; від 18 до 24 років — 300 календарних днів. Якщо страховий стаж безробітного перевищує 30 років, він може отримати допомогу з безробіття протягом 360 днів.

Допомога безробітним, стаж роботи яких становить до 3 років становитиме 50 відсотків середньої зарплати; від 3 до 6 років — 55 відсотків, від 6 до 12 років — 60 відсотків, від 12 до 18 років — 65 відсотків, від 18 до 24 років — 70 відсотків; від 24 до 30 років — 75 відсотків.

Якщо ж стаж роботи становить понад 30 років, безробітний може розраховувати на 80% заробітку. У той же час для особи, страховий стаж якої становить не менше 15 років і яка протягом 15 років, що передували місяцю надання статусу зареєстрованого безробітного, не отримувала допомогу з безробіття, при визначенні розміру допомоги з безробіття відсотки до середньої заробітної плати (доходу) збільшуються на 10 процентних пунктів.

При цьому допомога з безробіття виплачується залежно від тривалості безробіття: перша половина терміну виплати допомоги з безробіття — 100 відсотків певного розміру допомоги, а надалі 50%. Під час військового стану тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів.

Безробітним, термін виплати допомоги з безробіття яких на дату набрання чинності цим pаконом перевищує 90 днів, виплата допомоги з безробіття припиняється через 30 календарних днів з дня набрання чинності цим pаконом.

Як писали «ФАКТИ», безробітні українці мають право на субсидію. У Мінсоцполітики розповіли, що треба зробити для її отримання. Також раніше Кабмін обмежив виплати з безробіття на період воєнного стану.

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