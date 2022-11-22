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Суспільство та люди

Період безробіття можуть зарахувати до страхового стажу: кого це стосується

12:47 22 листопада 2022
Пошук роботи

До страхового стажу, який є важливим для призначення пенсії, зараховують час, коли людина працювала та сплачувала соціальні внески. За певних обставин на врахування стажу мають право й ті, хто втратив роботу та отримав статус безробітного.

Як повідомляють у Пенсійному фонді, в статті 24 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначено, що страховий стаж після 1 січня 2004 року обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до набрання чинності — у порядку, визначеному чинним законодавством.

До стажу для обчислення пенсії зараховується період отримання допомоги з безробіття. А підставою для зарахування періоду до 1 січня 2004 року — записи в трудовій книжці, внесені органом державної служби зайнятості населення.

Якщо трудової книжки немає чи коли в ній немає відповідних записів чи вони неточні, підтвердити період отримання допомоги з безробіття можна на підставі відповідної довідки служби зайнятості.

Після 1 січня 2004 року до страхового стажу зараховуються періоди, коли людина перебувала на обліку в центрі зайнятості та отримувала допомогу з безробіття (крім одноразової її виплати для організації підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації.

Раніше в Кабміні повідомляли, що безробітних, які стоять на обліку, можуть під час війни залучати до суспілно-корисних робіт. Людина може відмовитися від участі в таких роботах, проте в умовах воєнного стану це є підставою для припинення центром зайнятості реєстрації безробітного та відповідно скасування права отримання виплат за цим видом страхування.

Фото Pixabay

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