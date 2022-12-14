Ґвалтував рідну матір: на Тернопільщині чоловік вчинив жахливий злочин

Збаразький районний суд Тернопільської області на закритому судовому засіданні виніс вирок молодику, який поглумився над найріднішою людиною…

Відомо, що чоловік вже мав проблеми із законом за аналогічні злочини. Проте на шлях виправлення та перевиховання не став. За даними слідства, у квітні 2019 року у рецидивіста, який перебував у будинку своєї матері, виник злочинний умисел вчинити над нею сексуальне насильство.

Коли жінка готувала обід на кухні, рідний син схопив її, затулив рукою рот та, взявши в руки кухонний ніж, пригрозив вбивством. Потерпіла почала чинити активний фізичний опір. Але син кинув її на диван, заламав руки та зґвалтував…

Тоді налякана жінка не звернулась у поліцію, адже отримала погрози вбивством, якщо зважиться на таке. А через кілька місяців інцидент повторився…

У матеріалах справи йдеться про те, що обвинувачуваний, окрім насильства над матір'ю, причетний до вживання та вирощування коноплі, крадіжки машини, побиття сестри та знайомого… Зрештою, жертви таки наважились звернутись до поліції і злочинця забрали у СІЗО.

Свою вину він визнав та навіть підписав з прокурором угоду про визнання винуватості. Чоловіку призначили покарання у вигляді позбавлення волі на шість років.

Нещодавно «ФАКТИ» розповідали шокуючі подробиці злочину, який вчинила киянка: жінка продала малолітню доньку у сексуальне рабство.

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