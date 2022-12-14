З елітного маєтку летить на Донбас з батуту Рогозіна: стало відомо, де знаходиться син засновника «Вагнера»

За словами ватажка ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина, його син, 24-річний Павло Пригожин, встиг загартуватися в російській армії і побувати в гарячих точках Сирії. Про це повідомляли раніше російські ЗМІ з посиланням на «кухаря путіна».

«Мій син у 18 років пішов в армію і чесно відслужив свій термін. Через місяць після армії поїхав на війну в Сирію. Відтоді він постійно перебував і перебуває в гарячих точках у складі ПВК „Вагнер“, де й отримав свій перший Чорний хрест», — стверджував Пригожин.

Втім, розкривати, чим саме займається нащадок, він не став. Лише вказав, що він на Донбасі та запросив журналістів самостійно відвідати місце боїв і поспілкуватися з Павлом.

Втім, слова рашистів, як і всі їхні наративи, виявились банальною «мильною бульбашкою». Бо навіть вміло брехати вони не вміють, про це заявив політик та громадський діяч Борислав Береза.

«Пригожин, виклав фото свого сина з Донбасу і запевняє всіх, ніби його пацан після армії повоював у Сирії і „майже завжди“ перебуває в гарячих точках у складі Вагнера. Але Пригожин виявився тупим і не подумав про те, що в сучасному світі будь-яка людина залишає цифровий слід. Тому його тут же спіймали на брехні. За даними російського сервісу „Яндекс.Еда“ Павло Пригожин „майже завжди“ замовляє собі „сухпайок“ не на передову, а… в елітне селище Північний Версаль у Лахті, Санкт-Петербург».

Мабуть, жартує Береза, після замовлення їжі за допомогою батута Рогозіна Павло стрибає на Донбас.

«Але враховуючи, що батут недопрацьований, то Пригожин-джуніор залишається у своєму особняку. Особняк площею майже 1000 м кв, куди він викликав зовсім не фронтових кур'єрів, належить особисто юному вагнерівцю і коштує близько 2,5 млн доларів. Навоював, мабуть…»

Додамо, що раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що очільник ПВК «Вагнера», по суті, є педофілом.

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