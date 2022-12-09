13-річний співак Денис Іваник, який нещодавно написав пісню «Моя Україна», поділився планами як святкуватиме новорічні та різдвяні свята у розпал війна.

- Кожного року вся наша родина збирається за одним столом, щоб відсвяткувати свята, — розповів юний співак «ФАКТАМ». — Кожен в нашій сім’ї перед початком святкування має певні обов’язки. Зазвичай жінки готують їжу та накривають святковий стіл. Діти допомагають старшим. І цей процес підготовки до Нового року чи інших свят захоплює мене святковою атмосферою. Саме святкування приносить значно більше радості. На столі багато смачних страв. А на Різдво зазвичай вся родина за столом співає колядки. Тому ці свята для мене одні з найулюбленіших. Коли був маленьким, завжди ходив колядувати до родичів. Інколи колядував з друзями, і цей час ми проводили дуже весело. Але найбільше подобалося колядувати всією родиною за одним столом, бо коляда для мене, як для співака — найвеселіша зимова традиція.

Денис Іваник нещодавно написав пісню «Моя Україна»

На Святвечір у родині Іваника багато різноманітних страв, і одна з них — особлива.

— Це кутя, — пояснює Денис. — Наш рецепт передається з покоління в покоління. Спочатку бабуся перетирає мак, згодом додає відварену пшеницю. Далі подрібнює горіхи на малесенькі шматочки і додає домашнього меду з власної пасіки. У всіх цей рецепт начебто однаковий, але кожен готує страву з особливою любов'ю. Більшість українців звикли святкувати за старим календарем, але зараз, при теперішніх подіях, хочеться повністю позбутися всього, що об’єднує нас з ворогом. Саме тому наша родина переходить на святкування по новому календарю, з усією Європою. І хочеться, щоб кожен також прийняв український календар святкувань по-новому. Нехай цей рік не приносить ракетних ударів і не забирає життя мирних українців, а навпаки — якнайшвидше принесе нам перемогу.

Раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, як столиця відзначатиме зимові свята.

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