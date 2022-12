Незламні: попри блекаут, Макс Барських виступив в Одесі

Український співак Макс Барських, який відминив свій виступ в Азербайджані через військовий конфлікт, виступив у знеструмленій Одесі. Попри те, що після ворожого ракетного удару, місто занурилося в темряву, артист не став скасовувати концерт. Разом із глядачами він заспівав улюблені пісні, написані під час війни, а також представив дуетну з ETOLUBOV композицію «Римую». На концерті вперше пролунав наживо новий англомовний сингл Before We Say Goodbye.

«В Одесі я побачив справжній black out: вулиці в темряві, будинки в темряві. Але незалежно від обставин люди усміхаються. Жителі цього міста — це те, що світить в Одесі найяскравіше. І ми випромінювали це світло разом! Одесо, дякую вам за емоції, дякую за вашу щирість та незламність попри обстріли й темряву. Ви — неймовірні! Побачимось незабаром!» — написав музикант в соцмережах після концерту.

Під час виступу Барських зібрав для ЗСУ понад 180 тисяч гривень. Кошти передасть захисникам на бахмутському напрямку.

«Я люблю вас, українці. З вами завжди, як в одній великій сім"ї. Завдяки вам на концерті в Одесі вдалося зібрати понад 180.000 грн на позашляховики для ЗСУ на бахмутському напрямку. Їх отримає 28 бригада 1 рота 1 батальйон 2 взвод. Разом до перемоги! Побачимось у Києві!» — написав пізніше Макс в Instagram Макс.

Нагадаємо, після повномасштабного російського вторгнення в Україну Макс Барських різко засудив агресію, заборонив використання своєї музики в росії. Музиканту дивом вдалося вивезти своїх рідних з Херсону, який тимчасово був окупований орками.

