Четвер, 15 грудня 2022 року, буде вдалим та сприятливим для більшості знаків зодіаку, прогнозує астрологиня Ірина Богдан.

Разом з тим, окрім впливу зірок, вірянам сьогодні варто враховувати рекомендації церкви (читайте про них після гороскопу).

Овен (21 березня — 19 квітня)

За що б не взялися сьогодні Овни, все вийде. Ви відчуватимете підтримку та любов оточення.

Телець (20 квітня — 21 травня)

Тельці сьогодні свідомо чи мимоволі братимуть участь у якомусь порівнянні, і переможуть. Це неймовірне везіння.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюків сьогодні провокуватимуть на щось. Швидше за все, вам не вдасться встояти. Однак якщо не ризикуватимете, то будете винагороджені за терпіння.

Рак (22 червня — 22 липня)

У Раків сьогодні спрацює закон бумеранга. Гарні справи та вчинки повернуться добрими подіями та приємними емоціями, й навпаки. Робіть добре посилання Всесвіту — і він відповість вам тим самим.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Леви сьогодні можуть мати з ранку радість та відпочинок у другій половині дня. Все це цілком реально, якщо ви напередодні подбали про все. Варто нагадати про себе сьогодні.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Дів сьогодні від можливих проблем захистять раніше вжиті кроки. Турбуватися вам нема про що, адже ви захищені. Увечері варто поставити правильні питання, щоб прояснити майбутні плани.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні Терезам везтиме у всьому. Вдалий день принесе вам добрі результати. Тільки тримайтеся далі від пліток, а також від дезінформації.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Для Скорпіонів приємний, добрий і досить щедрий день. Поспішати ви не будете, але все одно все встигнете. Увечері стежте за власними емоціями та не ображайтеся на дрібниці.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні Стрільцям треба уважніше поставитися до всього, що почуєте. Обіцянку можуть не виконати, тому варто підстрахуватися. На роботі все не так, як хотілося б, але все ж таки ви знайдете рішення.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Козорогам сьогодні краще зайнятися поточними справами та особистими питаннями. Чужа проблема торкнеться і вас, але ви нічого не втратите.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Відмінний час для Водоліїв. Відженіть образи й почніть день з позитиву. Ви переконаєтеся, що залишивши щось у минулому, ви отримали шанс набути бажаного.

Риби (19 лютого — 20 березня)

На Риб сьогодні чекають на цікаві зустрічі. Хтось нагадає про себе, і ви будете задоволені. Зірки рекомендують ризикнути.

Крім впливу зірок, вірянам сьогодні важливо пам'ятати про те, що 15 грудня — день пам'яті Опанаса Печерського. Святий вів самотній спосіб життя у Києво-Печерській лаврі. За інформацією, він довгий час хворів, а коли помер, братія прийшла його ховати на третій день. Люди дуже здивувалися, адже побачили, що Опанас сидить собі та плаче. Тоді попросили Опанаса розповісти, як він воскрес, що бачив у потойбіччі. Нічого він не відповів на це, тільки сказав одне слово: «Рятуйтесь». Потім порадив молитися Господу і ніколи не зраджувати його у вірі. Сказавши таке пророцтво, Опанас пішов у печеру й жив там ще 12 років. Харчувався святою тільки водою та хлібом. Помер у 1176 році.

Що можна робити 15 грудня

Найкраще у цей день помовчати. Навіть існує повір'я, що слова, сказані 15 грудня, зруйнують людську долю. Помоліться святому Опанасу Печерському, щоб він допоміг у справах і зцілив від хвороб.

Що сьогодні не можна робити

У цей день заборонено стригти волосся та нігті, серед слов'ян навіть була думка, якщо цю заборону порушити, можна накласти на себе руки. Не варто підбирати на вулиці незнайомі предмети, а розпочинати нові справи та фізично працювати. Також не піддавайтеся лінощі — краще знайти баланс.

Раніше ми писали про те, яким знакам зодіаку пощастить у 2023 році.

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