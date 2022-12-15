Пластикова пляшка у зливному бачку: простий трюк, завдяки якому туалет довго радуватиме вас чистотою
Прибирання у ванній кімнаті та туалеті часто вимагає дорогих засобів для чищення та зусиль господині. Відомо, що запорукою чистоти є регулярне прибирання. У мережі пропонують безліч лайфаків, як утримувати санвузол у чистоті.
Один з них — за допомогою пластикової пляшки, поміщеної в унітаз.
Завдяки такому туалетному трюку чищення унітазу стає дуже простим, швидким та економічним.
У пластиковій пляшці зробити проколи шпилькою. На тертці натерти туалетне мило. Мило добре протистоїть забрудненню. Додати оцет.
Унітаз промити харчовою содою та полити оцтом. У зливний бачок помістити пляшку з милом та оцтом.
Принцип роботи методу — коли бачок повний, тиск тисне на пляшку й мило через дірку не витікає. Як тільки зробили змив — дірка в пляшці стає вищою за воду і мило витікає в бачок. Всі змиви проходять з піною.
Тепер унітаз завжди буде чистим і в ньому не з'явиться іржа.
Раніше ми розповіли, як за допомогою простих засобів очистити унітаз від іржі.25
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