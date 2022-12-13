Перед застосуванням обов'язково нагріти на плиті: як легко очистити унітаз від іржі

Кожна господиня знає, що ванна кімната та туалет потребують щоденного прибирання, адже мікроби у вологому середовищі поширюються дуже швидко.



Через жорстку воду на унітазі та іншій сантехніці дуже часто залишаються жовті смуги іржі. Щоб їх прибрати, можна скористатися засобами побутової хімії, а можна самостійно приготувати суміш, яка буде нітрохи не гіршою, пише Ukr.Media.



Для суміші знадобиться 200 мл оцту та одна столова ложка соди. Головний секрет цього методу полягає у тому, щоб перед змішуванням цих двох компонентів нагріти оцет на плиті. Потім добре змішати й нанести масу на іржу.



Сантехніку залишити на три години. Потім спустити воду й поверхня унітазу знову засяє білизною.



Також можна використовувати лимонну кислоту для видалення свіжих плям. Потрібно 2−3 пакети лимонки. У пульвелізатор потрібно налити 1/3 склянки столового оцту. Два пакети лимонки необхідно всипати у сухий унітаз. Потім потрібно розпорошити на його поверхні оцет. Реакція цих двох речовин призведе до спінювання порошку лимонної кислоти.

Суміш потрібно залишити на стінах сантехніки на 4 години. За цей час іржавий наліт стане м'яким, і його легко можна буде видалити йоржиком.

Ще один спосіб за допомогою лимонки. Потрібно по можливості видалити з унітазу воду й висипати туди лимонну кислоту. Потім закрити кришку та залишити засіб на 3−4 години. Може знадобитися більше часу, щоб видалити іржу, що сильно в'їлася.

Після цього часу необхідно змити лимонну кислоту і почистити сантехніку йоржиком, щоб видалити наліт, що залишився.

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