У жителів недавно обстріляних невідомими ракетами Клинців Брянської області росії (у ту ж ніч, до речі, «бавовна» пройшлася й сусідньою Курською областю) — знову була безсонна ніч. У місцевих пабліках обговорюються чергові вибухи у місті, де дислокований мотострілецький полк та стоянка військової техніки, жителі вже починають шукати, куди б виїхати «подалі від фронту».

Місцевий губернатор Олександр Богомаз у своєму телеграм-каналі стверджує, як і минулого разу, що їхня доблесна ППО збила ракети, випущені ЗСУ. Уламки ракет лиш пошкодили лінії електропередач, лишивши без світла селище Ардонь. Та люди йому не дуже вірять — 13 листопада також стверджувалося, що «уламки ракети впали на промзону», але розповсюджене у соцмережах відео величезної вирви, навколо якої валялася поперевертана бронетехніка, явно вказувало, що то були не уламки. Та й зарево, що його бачило півміста, йшло не від вибуху в повітрі, а з землі.

Також не спалося Курську. Аеродром «Халіно», на якому базується авіаполк винищувачів, і де також днями невідомий безпілотник влучив у нафтонакопичувач, знову був атакований. За пару кілометрів від нього, до речі, базується 53-тя зенітна ракетна бригада, чий «Бук» збив малайзійського «Боїнга». Тамтешній губернатор Роман Старовойт, як і його сусід, стверджує, що то працювала система ППО, обійшлося без жертв та руйнувань.

Українські військовики та посадовці про причетність наших Збройних сил до «бавовни» у прикордонних областях росії не заявляли. Тим часом в українських пабліках жартують, що на росії почалася громадянська війна — сусідні Брянська та Курська народні республіки щось не поділили й досить успішно атакують одна одну безпілотниками та ракетами.

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