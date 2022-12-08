«Щит виявився гнилим і був пробитий кількома влучними ударами»: експерт про знищення військової техніки на аеродромах рф

Офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін на своїй сторінці у фейсбуці пояснив, чому атаки на російські аеродроми — це важлива й ключова подія. На його думку, це потенційне ослаблення фронту рф.

«Росія велика. Покрити своєю ППО всю територію в принципі не може. Закрити всі свої бази протиповітряними системами — теж. Засобів ППО їм уже зараз катастрофічно не вистачає. Вони знімають свої системи С-300 і везуть із Сирії саме через брак. Тепер російське командування стоїть перед дилемою зняття частини сил ППО з фронту і перекидання під важливі стратегічні об'єкти, тим самим послабивши фронт ще більше, або ж залишити свої бази беззахисними. По-друге, це український потенціал. Київ показав, що суворо слідує слову і ділу і має можливості створювати умови й засоби для впливу на ворога на великих дистанціях, включаючи військові об'єкти в Москві і Санкт-Петербурзі. По-третє, це зміни правил гри. Якщо до цього Україна була в ролі пасивної жертви, то тепер вона поетапно, але впевнено перехоплює ініціативу на всіх рівнях, аж до стратегічного. Війна в кінцевому підсумку повинна буде перейти в стан, де росія відбивається від України, а не де Україна відбивається від росії. Після цього вже можна буде Києву за столом переговорів повністю вимагати закінчення бойових дій на своїх умовах. Це повернення до кордонів 1991 року, репарації та роззброєння росії. По-четверте, це демонстрація крайньої вразливості росії».

Атаки, стверджує Левін, сталися не аби де, а на військових аеродромах, де розташована стратегічна авіація, здатна нести ядерну зброю.

«Тобто один із компонентів ядерної тріади кремля. Щит виявився гнилим і був пробитий кількома влучними ударами. Це сигнал НАТО і Заходу загалом, що немає жодного сенсу боятися цього кривавого непорозуміння, яке називається росією. Воно вразливе й нічого суттєвого не може зробити у відповідь. До речі, таке розуміння вже є, наприклад, Остін Ллойд заявив, що США жодним чином не обмежують Україну у створенні засобів ураження на великі дистанції. По-п'яте, це ціна. Стратегічні бомбардувальники росії — це штучні машини й шалено дорогі. Їх відновлення та ремонт — це час і витрати. Кремлю не шкода сотні тисяч своїх підданих, але ось дорогі військові машини — це ресурс вичерпний і складний для відновлення».

Нагадаємо, після атаки безпілотників і вибухів у Саратовській та Рязанській областях росії повідомляється і про «бавовну» в районі курського аеродрому.

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