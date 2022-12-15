Новий масований обстріл ворогом України: експерт назвав можливі терміни

Російські окупанти можуть влаштувати новий масований обстріл України на початку наступного тижня.

Про це військовий льотчик-інструктор полковником запасу Збройних сил України Роман Світан розповів «24 каналу».

«Якщо масована атака рф і буде, то, я думаю, на початку наступного тижня, не раніше», — заявив експерт.

Також Світан додав, що разом із ракетами противник може запустити іранські дрони «Шахед». Військовий льотчик наголосив, що «ми по „Шахедах“ працюємо до 100%, по ракетах — 80−85%».

«Є вже певні логістичні проблеми у росіян після ударів по „Енгельсу“, по „Дягілєво“, і вони чудово розуміють, що ми відстежуватимемо рух носіїв ракет до Уралу, як мінімум, тому вони будуть… зараз, швидше за все, змінювати маршрути» польотів самих ракетоносців, ну і ракет, зокрема… Зміна маршрутів… може затягнути час підготовки удару", — пояснив експерт.

Нагадаємо, 5 грудня стало відомо, що на російській авіабазі «Енгельс» у Саратовській області та на авіабазі «Дягілєво» біля Рязані були вибухи. Пізніше з'явилася інформація, що на базі «Енгельс» пошкоджено двох бомбардувальників Ту-95, а на авіабазі «Дягілєво» в результаті вибуху бензовозу загинули троє людей.

261

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram