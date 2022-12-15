Українка Ірина Деха стала чемпіонкою світу з важкої атлетики (відео)

Триразова чемпіонка Європи 26-річна українка Ірина Деха здобула малу золоту медаль чемпіонату світу з важкої атлетики у Калі (Колумбія).

У ваговій категорії до 81 кг (раніше українка виступала у вазі до 76 кг) харків'янці не було рівних у ривку. Піднявши штангу вагою 122 кг, Ірина випередила свою співвітчизницю — абсолютну чемпіонку світу-2021 Аліну Марущак з Хмельницької області, яка із результатом 119 кг взяла «срібло» ЧС-2022.

Аліна Марущак (ліворуч) та Ірина Деха на п'єдесталі пошани чемпіонату світу в Колумбії

На жаль, у вправі «поштовх» наші дівчата програли конкуренцію, зокрема, майбутнім призеркам ЧС — двом китаянкам та спортсменці з Еквадору і в абсолютній першості не змогли піднятися на п'єдестал пошани. Ірині, яка стала четвертою, до бронзової медалі не вистачило двох кг, Аліні, яка посіла шосту підсумкову позицію, — шести.

Додамо, що раніше малу бронзову медаль чемпіонату світу в Колумбії принесла Україні Каміла Конотоп (59 кг).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що жіноча збірна України з вільної боротьби сенсаційно виборола Кубок світу.

Фото НОК України

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