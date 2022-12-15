Буде сто тисяч на Миколая: бійці ЗСУ знищили за добу майже 600 окупантів та 27 безпілотників

Українські воїни знищили за добу ще 590 окупантів. Загалом із початку свого повномасштабного вторгнення росія втратила вже понад 96 тисяч своїх військових.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Крім особового складу, втрати противника станом на 15 грудня орієнтовно склали:

танків — 2975 (+5 за останню добу),

бойових броньованих машин — 5946 (+9),

артилерійських систем — 1943 (+12),

РСЗВ — 406 (+2) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1644 (+27),

автомобільної техніки та автоцистерн — 4563 (+1) од.,

спеціальної техніки — 172 (+1).

У коментарях до посту Генштабу українці висловлюють упевненість, що до Дня Святого Миколая кількість ліквідованих ворогів сягне ста тисяч. І це при тому, що ми миролюбна нація.

Нагадаємо, зараз ворог посилює активність на запорізькому напрямку, прикриваючи перепідключення ЗАЕС до енергетичної системи російської федерації.

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