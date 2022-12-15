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Україна

Буде сто тисяч на Миколая: бійці ЗСУ знищили за добу майже 600 окупантів та 27 безпілотників

11:24 15 грудня 2022
Працює українська артилерія

Українські воїни знищили за добу ще 590 окупантів. Загалом із початку свого повномасштабного вторгнення росія втратила вже понад 96 тисяч своїх військових.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Крім особового складу, втрати противника станом на 15 грудня орієнтовно склали:

  • танків — 2975 (+5 за останню добу),
  • бойових броньованих машин — 5946 (+9),
  • артилерійських систем — 1943 (+12),
  • РСЗВ — 406 (+2) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1644 (+27),
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 4563 (+1) од.,
  • спеціальної техніки — 172 (+1).

У коментарях до посту Генштабу українці висловлюють упевненість, що до Дня Святого Миколая кількість ліквідованих ворогів сягне ста тисяч. І це при тому, що ми миролюбна нація.

Нагадаємо, зараз ворог посилює активність на запорізькому напрямку, прикриваючи перепідключення ЗАЕС до енергетичної системи російської федерації.

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