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«Чорнобиля вдалося уникнути», — Макрон про Запорізьку АЕС

11:20 16 грудня 2022
Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон на міжнародній конференції «Солідарність з українським народом» у Парижі заявив, що існує домовленість про виведення важкого озброєння із Запорізької атомної електростанції, хоча умови угоди ще обговорюються. пише Reuters. Лідер Франції уточнив, що серед питань, які ще обговорюються — виведення важкої техніки з ЗАЕС.

«Ми стурбовані ситуацією в Запоріжжі, — заявив він. — Нам вдалося уникнути Чорнобиля і наша мета — захистити Запоріжжя. Найближчі тижні будуть вирішальними. Воля міжнародної спільноти — допомогти українцям протистояти цієї зими росії, яка діє боягузливо та має на меті занурити у темряву та холод. росія намагається тероризувати населення атаками на громадянську інфраструктуру».

Президент України Володимир Зеленський на міжнародній конференції «Солідарність з українським народом» у Парижі запропонував створити так званий Паризький координаційний механізм, за допомогою якого можна було б «давати адекватну відповідь на будь-які виклики, що виникають через російський енергетичний терор».

Нагадаємо слова Президента України: «Ставка терористів на зиму абсолютно прозора для всіх. Потрібні час і терпіння, щоб довести, що ця їхня надія не справдиться».

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