«Європа має бути єдиною, ми не змінили своєї думки»: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні запевнила у повній підтримці України італійським урядом, включно з військовою допомогою та дипломатичними зусиллями, спрямованими на припинення російської агресії. Про це вона сказала в парламенті напередодні саміту ЄС, який запланований на четвер і п'ятницю. Глава уряду, яка склала присягу у жовтні, вперше візьме участь у засіданні Європейської Ради, повідомляє reuters.com.

Мелоні, виступаючи в Палаті депутатів, заявила, що Італія зробить свій внесок в умовах війни в Україні.

«Європа має бути єдиною проти російської агресії. Ми не змінили своєї думки. Наші переконання не змінюються в залежності від того, перебуваємо ми у владі чи в опозиції, — сказала вона. — З самого початку ми повністю підтримували взаємодію з Україною, узгоджуючи її із зусиллями ЄС, НАТО та близьких до нас країн. Уряд підтверджує повну підтримку Києва в усіх вимірах. Війна в Україні стосується всіх нас. Тому з переконанням і готовністю ми й надалі докладатимемо всіх дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення російської агресії».

За словами Джорджі Мелоні, наразі можливості реалізації режиму припинення вогню є «обмеженими».

«Але Італія, — додала вона, — у будь-якому випадку буде підтримувати зусилля в цьому напрямку».

Прем'єр-міністерка Італії висловила думку, що у цьому питанні Європейський союз має відігравати «більш рішучу роль на благо всього континенту».

На її думку, «відстоювання національних інтересів означає, що не можна перекладати на плечі італійців витрати, пов'язані з легітимними санкціями проти росії». Вона пояснила, що для реалізації мети допомоги українському народу необхідна також військова допомога. За її словами, якщо Україна капітулює, «це буде не мир, а вторгнення».

Також Мелоні згадала про прийом в Італії 170 тисяч українських біженців під час війни.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що в італійському регіоні Апулія пропонують 30 тисяч євро тим, хто переїде туди жити.

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